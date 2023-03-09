Seçimler için geri sayım başlıyor! Depremzedeler için kararname çıkacak

Son dakika: Seçimler için geri sayım başlıyor! Depremzedeler için kararname çıkacak

Türkiye, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken; bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan seçim için hazırlıklar başladı. Seçimlerin 14 Mayıs'ta “yenilenmesi kararı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanacak, karar ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim startını verecek.

DEPREMZEDELER İÇİN KARARNAME

Peki başka illere göç eden yüz binlerce depremzede seçimde ne yapacak?

Deprem bölgesinde verilen hak ve imkanlardan yararlanamayacakları endişesiyle, ikametlerini taşımakta endişe yaşayan afetzedelere yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanacak.

6 Şubat sonrası ikametini ya da seçmen kaydını değiştiren depremzedeler, hem taşındıkları yerdeki hak ve imkanlardan yararlanabilecek, hem de afet bölgesi için verilen destekleri alabilecek. Seçmen olarak da bulundukları bölgelerde oy kullanabilecek.

PARMAK BOYAMA GERİ GELECEK Mİ?

Mükerrer oy kullanımı önlemek amacıyla yeniden gündeme getirilen parmak boyama önerisine ise sıcak bakılmıyor. Edinilen bilgiye göre, mevzuat engeli ve tedarik sorunu nedeniyle parmak boyama uygulamasına geri dönülmeyecek.

AK PARTİ’DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili adaylık listesi için hazırlıklar sürüyor. İllerde anket yapılırken, aday adaylığı için başvurular hafta sonu itibarıyla alınmaya başlanacak. Milletvekili aday adayları hem genel merkez hem de il başkanlıklarına başvuru yapabilecek.

3 DÖNEM KURALI DEVAM EDECEK Mİ?

AK Parti'de 3 dönem kuralıyla ilgili de karar alınacak. Parti iç tüzüğüne göre yetki, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda. Ancak; Merkez Yürütme Kurulu'na yetki devri yapılacak.

Aralarında genel başkan yardımcıları Hamza Dağ, Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz ile Genel Sekreter Fatih Şahin'in de bulunduğu 56 ismin durumu netleşecek. Ağırlıklı görüş, 3 dönem kuralının uygulanması yönünde. Ancak nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.