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Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası ve tahliye kararı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 7,5 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkıyor. TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Giriş: 11.01.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası ve tahliye kararı
Fincancı için tahliye kararı
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DHA

TÜRK Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava başladı. Son savunmaların tamamlanırken, davada Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi. Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi. Fincancı'nın avukatları duruşma salonunun küçük olması nedeniyle değiştirilmesini talep ediyor.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Şebnem Korur Fincancı´nın yargılandığı 29 Aralık'ta görülen duruşmada, Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını tamamlamıştı. Ancak sanık avukatlarından Meriç Eyüboğlu, mahkemenin objektifliğini kaybettiğini söyleyerek reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, reddi hakim talebini süresinde yapılmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddederek itirazın üst mahkemeye yapılması uyarısında bulunmuştu.

HAPİS CEZASI VE TAHLİYE KARARI

TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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