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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı 13 Nisan 2024 ! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        13 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçları ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 13 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:37
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        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte, 13 Nisan 2024 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

        13 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

        8 - 55 - 60 - 64 - 70 - 81

        JOKER 6 + SÜPERSTAR 15

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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