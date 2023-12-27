Son dakika: Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali hayatını kaybetti! Harun Hayali kimdir, ne kadar süre görevde kaldı?

Son dakika: Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali hayatını kaybetti! Harun Hayali kimdir, ne kadar süre görevde kaldı?

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Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti.

DHA'da yer alan habere göre burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.