Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali hayatını kaybetti! Harun Hayali kimdir, ne kadar süre görevde kaldı?

        Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, hayatını kaybetti

        Kars'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Belediye Başkanı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti.

        DHA'da yer alan habere göre burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Harun Hayali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Habertürk Anasayfa