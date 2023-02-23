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Son dakika: Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü...

Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'na deprem mührü...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde riskli binaların yıkımına devam ediliyor. Şanlıurfa'da 50 yıllık Kapaklı Pasajı'nın kapısına kilit vuruldu. Pasajın depremde hasar gördüğü yapılan kontrollerle ortaya çıktı

Giriş: 23.02.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Şanlıurfa'da cep telefonu ve elektronik malzemelerinin satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, yıkılma tehlikesine karşın mühürlendi. İş yerlerini açmak isteyen esnaf polis tarafından pasaja alınmadı.

  • Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da riskli binaların yıkımları devam ederken, hasarlı ev ve iş yerlerinde ise çalışmalar sürüyor. 

     

  • Kentin en işlek caddesinde bulunan Uzak Doğu ülkelerinden getirilen elektronik ve cep telefonlarının satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, depremde hasar gördüğü yapılan kontrollerle ortaya çıktı. 

     

  • Yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu kolon ve kirişlerin kesildiği pasajda yarıklar ve çatlakların olması riskiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışmasının ardından mühürlendi.

     

  • Kapaklı Pasajı'nda geniş güvenlik önlemleri alan polisler, esnafın içeri girmesine izin vermezken, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. 

     

  • Esnafın bir kısmı iş yerlerine girmek isterken, bazıları ise yıkıma karşın dükkanlarını boşaltarak kapılarına kilit vurdu.

Şanlıurfa'da cep telefonu ve elektronik malzemelerinin satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, yıkılma tehlikesine karşın mühürlendi. İş yerlerini açmak isteyen esnaf polis tarafından pasaja alınmadı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da riskli binaların yıkımları devam ederken, hasarlı ev ve iş yerlerinde ise çalışmalar sürüyor.

Kentin en işlek caddesinde bulunan Uzak Doğu ülkelerinden getirilen elektronik ve cep telefonlarının satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, depremde hasar gördüğü yapılan kontrollerle ortaya çıktı.

Yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu kolon ve kirişlerin kesildiği pasajda yarıklar ve çatlakların olması riskiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışmasının ardından mühürlendi.

Kapaklı Pasajı'nda geniş güvenlik önlemleri alan polisler, esnafın içeri girmesine izin vermezken, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Esnafın bir kısmı iş yerlerine girmek isterken, bazıları ise yıkıma karşın dükkanlarını boşaltarak kapılarına kilit vurdu.

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