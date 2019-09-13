Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azaldı. Haziran ayına göre ise yüzde 4.3 yükseldi...

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı.

Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 azaldı.

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