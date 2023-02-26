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Samsun'da eşinin rehin aldığı anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

polis memuru A.Ö., Samsun'un Atakum ilçesinde yaşadığı evde pompalı tüfekle, eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın Acil Destek Uygulaması'na yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin A.Ö.'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı. Ekiplerin, A.Ö.'yü ikna çabaları sürüyor.

Giriş: 26.02.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Samsun'da eşinin rehin aldığı anne ve 3 çocuğu kurtarıldı
AA

Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Kadın Acil Destek Uygulaması'na yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polisler, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin A.Ö.'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı.

Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö., polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi.

Ekiplerin, A.Ö.'yü ikna çabaları sürüyor.

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