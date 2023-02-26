Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kadın Acil Destek Uygulaması'na yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö., polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi.