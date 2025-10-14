Ekoloji aktivisti ve gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim'de Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramasının ardından hayatını kaybetti.

Ailesi, Hakan Tosun ile son olarak 10 Ekim'de görüşmüştü. Tosun aynı gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta ailesinin yanına giderken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından darp edildi.

REKLAM advertisement1

Üzerinde kimlik ya da başka bir belge bulunmayan Tosun hastaneye kaldırıldı. Tosun 10 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

161 ekoloji platformu ve kurumu, Hakan Tosun'a yönelik saldırının ardından "Hakan Tosun'a ne oldu?" başlığıyla bir destek mesajı yayımladı.

Mesajda Tosun'a saldıranlara gerekli cezanın verilmesi için mücadele edileceği vurgulandı.

REKLAM

"Kamuoyunun aklında cevaplanmamış tek soru bırakılmaması için tüm ekoloji örgütleri-yaşam savunucuları ve bu ülkede adalet isteyen herkes olarak kararlı şekilde mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz" denildi.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul'da doğdu.

Medya sektörüne 1993'te özel radyoların yayın hayatına başlamasıyla teknik danışman olarak adım attı.

Ardından 1998'de İzmir'e yerleşen Tosun, burada çeşitli yerel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. Belgesel yapımcılığına 2009 yılından itibaren yönelen Tosun, özellikle doğa, kent mücadelesi ve toplumsal direniş temalarına odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı. "Çatılara Doğru", "Tekel İşçileri", "Büyük Anadolu Yürüyüşü", "Dönüşüm (Gentrification)" ve "Validebağ Direnişi" gibi filmleriyle dikkat çekti. Gazetecilik alanındaki bağımsız çizgisini sürdüren Hakan Tosun aynı zamanda "Doğa ve Kent Aktivizm Documentary" adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapmaktaydı.