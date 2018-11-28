AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.