DOKTORU "ŞU AŞAMADA HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Doç. Dr. Mustafa Sungur ise şunları kaydetmişti: Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. 6 Nisan'da başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var.