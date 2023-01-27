Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi!

Kayınvalideleri ölen damatlardan sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi kamerada

Türkiye neredeyse her gün sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara tanık oluyor. Son olay ise Amasya'da meydana geldi. Kentte kayınvalidelerinin hayatını kaybetmesinin ardından 2 damat hastanede dehşet saçtı. Zanlılardan biri elindeki bıçakla bir sağlık çalışanlarına saldırmak istedi

Giriş: 27.01.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi!
DHA

Amasya'da acil serviste diyaliz hastası Güler K.´nın (63) hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye gelen 2 damadı, sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Elindeki bıçakla masaları tekmeleyen damatlar, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay önceki gün akşam saatlerinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Diyaliz Hastası Güler K. (63) durumu ağırlaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Hastane acil servisinde tedaviye alınan Güler K., kurtarılamadı. Güler K.´nın öldüğü haberini alan damatları Emrah D. (35) ve Arapoğlu D. (21) hastaneye geldi. Kayınvalideleriyle yeteri kadar ilgilenilmediğini öne süren damatlar, bağırdığı sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Damatlardan biri elinde bıçakla sağlık çalışanın üzerine yürürken, diğeri ise servisteki masaları tekmeledi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası, gözaltına alınan damatlar, sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan hastanede yaşanan gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarıyla tartışan damatlardan birinin koşarak elindeki bıçağı savurduğu görülüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Pendik'te cam fabrikasında yangın
Pendik'te cam fabrikasında yangın
Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı
Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı
38 mülki idare amiri, birinci sınıfa yükseltildi
38 mülki idare amiri, birinci sınıfa yükseltildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.