Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, böylece Korona sebebiyle hayatını kaybeden hasta sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

293 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 1.529‬'a ulaştığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."

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