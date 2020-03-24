AA

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün en yüksek can kaybı yaşandı. Pandemi nedeniyle bir günde, 1930 kişi yaşamını yitirdi. Dün sabah 14 bin 641 olan ölü sayısı 16 bin 571'e çıktı. Vaka sayısında da dünya bir ilki yaşadı. Kovid-19 enfekte sayısı ilk kez 24 saatte 44 bin kişi artarak 337 binden 381 bine çıktı. İşte dünyayı sarsan salgında ağırlaşan bilanço...

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İTALYA'DA CAN KAYBI 6 BİN 77'YE ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA 1 GÜNDE 426 ÖLÜM

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi. İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 860'A ÇIKTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a çıktı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bu salgını yenmeyi umduklarını söyledi. Bu hafta, hastane ve yaşlı bakım evlerine 20 milyon maske dağıtılacağını kaydeden Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 838 artışla 19 bin 856'ya yükseldiğini belirtti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1812'YE YÜKSELDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

ABD'DE BİR GÜNDE 133 ÖLÜM YAŞANDI

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 8 bin 478 artarak 35 bin 225'e, ölü sayısı ise 133 artarak 473'e ulaştı. ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı ise 340 olarak duyurulmuştu.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 111'E ULAŞTI

Almanya´da yerel sağlık makamlarından derlenen rakamlara göre, ülkede vaka sayısı 26 bin 220'ye, dün 94 olan hayatını kaybedenlerin sayısı da 111'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti ancak iyimserlik için henüz erken olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 335'E ÇIKTI

İngiliz hükümeti, Müslüman ve Yahudilerin tepkilerinin ardından yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından vazgeçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek maddede değişikliğe gidildi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e ulaştı.

İSVİÇRE'DE ÖLÜ SAYISI 112'YE YÜKSELDİ

İsviçre, nüfus oranına göre, dünya genelinde İtalya'nın ardından en fazla Kovid-19 vakası bulunan ülke olma özelliğini sürdürüyor. Vaka sayısı 8 bin 549'a ve ölü sayısının da 112'ye yükseldiği ülkede federal hükümet 5'ten fazla kişinin sokağa çıkmasını yasakladı.

YUNANİSTAN'DA CAN KAYBI 17'YE ULAŞTI

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17, vaka sayısı ise 695'e yükselirken, Aegean havacılık şirketi, 26 Mart'tan itibaren tüm uçuşların 30 Nisan'a kadar askıya alınacağını açıkladı.

AVUSTURYA'DA ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI

Avusturya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı da 3 bin 924'e ulaşırken, eğitime ara verilen Polonya'da uzaktan eğitime geçileceği belirtildi. Çekya'da yapılan araştırmada, halkın yüzde 74'ünün salgın sonucu oluşan belirsizlikten korktuğunu ortaya koydu.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 1238'E YÜKSELDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1238'e ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, hastalardan 24'ünün durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

S.ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 562 OLDU

Suudi Arabistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınırken, ülkedeki vaka sayısı 562 olarak kaydedildi. Vaka sayısı Tunus'ta 89'a, Fas'ta 134'e, Umman'da 66'ya ve Kuveyt'te 189'a yükseldi.