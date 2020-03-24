İHA

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de can alması ve vaka sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından İstanbul Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İHA'da yer alan habere göre test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'SOSYAL MESAFE'Yİ TANIMADILAR

Vatandaşların, salgına karşı yapılan birçok uyarıya rağmen 1.5 metrelik 'sosyal mesafe' kuralına riayet etmemeleri de objektiflere yansıdı.