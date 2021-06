Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı uygulamalarıyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Our World in Data'yı kaynak göstererek, "AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

