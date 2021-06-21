Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını mücadelesinde yapılan aşılarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından geçen haftanın bilançosunu verdi.

Koca şu ifadeleri kullandı: Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı.