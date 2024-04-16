Araştırma: Aşırı kilolu bireyler için en fazla faydayı akşam egzersizi sağlıyor
Avustralya'da yapılan bir araştırmada, aşırı kilolu (obez) kişiler için en faydalı egzersiz zamanının akşam olduğu tespit edildi
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Sydney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi'nden bilim insanlarınca yapılan araştırmada, Birleşik Krallık Biyobankası ivme ölçümü çalışmasından 40 yaş üstü ve obez 29 bin 836 kişiye ait sağlık verileri, 8 yıla yakın süre boyunca takip edildi.
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Bu süre zarfında, katılımcılar arasında 1425 ölüm, 3 bin 980 kalp ve damar hastalığı vakası ile 2 bin 162 mikrovasküler fonksiyon bozukluğu kaydedildi.
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Araştırmacılar, 2 bin 995'ine tip 2 diyabet tanısı konulmuş bu veri setindeki yaklaşık 30 bin kişiyi, kullandıkları giyilebilir cihazdan elde ettikleri verilere göre sabah, öğleden sonra ya da akşam, orta ila şiddetli egzersiz yapanlar olarak sınıflandırdı.
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Kalp atış hızını yükselterek nefes kesen orta ila şiddetli fiziksel aktivitelerin çoğunu akşam 6 ile gece yarısı arasında yapan kişilerin erken ölüm veya kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskinin daha az olduğunu belirleyen bilim insanları, ayrıca 3 dakika ya da daha uzun süren bu tür egzersizleri yapma sıklığının da günlük toplam fiziksel aktivite miktarından önemli olduğunu tespit etti.
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Araştırmanın başyazarı Dr. Matthew Ahmadi, izledikleri fiziksel aktivitelerde tür ayrımı yapmadıklarını belirterek, çalışmanın aynı zamanda akşam yapılan egzersizin tip 2 diyabete karşı en koruyucu egzersiz olduğunu gösterdiğini aktardı.
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Çalışmanın makalesi, Diabetes Care dergisinde yayımlandı.
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