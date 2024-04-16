'Rust' filminin setindeki kazada silah sorumlusunun cezası belli oldu
'Rust' filminde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak görülen davada, silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verildi
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Alec Baldwin, 'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Ekim 2021'deki ölümü nedeniyle 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Hutchins, Baldwin'in prova yaptığı tabancanın ateş alması sonucu ölmüş ve yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı. 'Rust' filmi setindeki kazaya ilişkin ilk hüküm verildi.
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Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verildi.
26 yaşındaki Gutierrez-Reed, mart ayında, kasıtsız insan öldürme suçlamasından suçlu bulunmuştu.
Gutierrez-Reed, alabileceği en yüksek cezayı aldı. 2021 yılında gerçekleşen olayla ilgili kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etti.
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Savcılar, Hannah Gutierrez-Reed’in silahın kurusıkı mermilerle dolu olduğunu doğrulama görevini yerine getirmediğini aktardı.
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Savcı Kari T. Morrissey, davanın kapanış konuşmasında, “Güvenlik hatalarının bir insanın ölümüne yol açtığını” dile getirdi. Morrissey, jüriye yaptığı konuşmada Hannah Gutierrez-Reed’in gerçek kurşunların kurusıkılarla yer değiştirdiğini fark etmeyerek, “Savsak, dikkatsiz ve düşüncesiz” davrandığını kaydetti.
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Savcılar, Hannah Gutierrez-Reed’in Kaliforniya’daki evinden film setine gerçek mermileri getirdiğini, bu mermilerin 12 gün boyunca film setine yayıldığını kaydetti.
Savcı Morrissey, Hannah Gutierrez-Reed’in, mermileri bilerek sete getirmediğini, ancak “kariyeriyle kurbanlardan daha çok ilgili olduğunu” dile getirdi.
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"HER ŞEY DÜZELECEK"
Hannah Gutierrez-Reed’in polis memurları tarafından götürülürken annesine; “Her şey düzelecek” dediği görüldü.
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AİLE, SORUMLU OLAN HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR
Ölen Halyna Hutchins'ın ailesi ise bu kararın yetersiz olduğunu, suçlu olan herkese gerekli cezaların verilmesini beklediklerini aktardı. 66 yaşındaki Alec Baldwin’in kasıtsız insan öldürme suçlamasıyla ilgili davası ise temmuz ayında görülecek.
New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021'de yaşanan olayda gerçek mermi ile yaralanan Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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Sette silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada gerçek mermilerin nereden geldiğini bilmediğini kaydetmişti. Aynı açıklamada, yapımcıları, iş yeri güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atmakla suçlamıştı.
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Alec Baldwin, western türündeki filmde hem başroldeydi hem de filmin yapımcısıydı. Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de 'Soğuk silah' ifadesiyle dolu olmadığını söyledi.
Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmişti. Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.
Fotoğraflar: AP
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