Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
Türkiye'de ve Avrupa'da nadiren görülen Doğu Cılıbıtı, Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemcilerinin objektiflerine yakalandı
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Hatay, zengin doğası ve geniş hayvan popülasyonuyla birçok canlı türüne ev sahipliğine ev sahipliği yapıyor.
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Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan alanlardan biri.
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Milleyha Kuş Cenneti'nde bu kez de Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı görüntülendi.
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Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika'da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi'nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.
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Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.
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Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.
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Bu yüzden de geçtiği sahalarda görülmesi oldukça zor oluyor.
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