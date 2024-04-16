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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!

        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 35 yaşındaki polis memuru Mehmet Kanat, bayram ziyaretine gittiği babasının evinde, 32 yaşındaki eşi Kübra Kanat'ı öldürüp, kuzeni 37 yaşındaki Mesut Görgül'ü yaraladıktan sonra, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:01
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        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
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        Balıkesir'de olay 14 Nisan’da, Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Çanakkale’de özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Kanat (35), bayram ziyareti için eşi Kübra Kanat (32) ile birlikte Manyas’a geldi.

        EŞİYLE BABASININ EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Kanat, eşi ve teyzesinin oğlu Mesut Görgül ile birlikte babası Kadir Kanat’ın evine gitti.

        EŞİNİN KUZENİYLE BARIŞMASINI İSTEDİ

        Kanat burada, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni Mesut Görgül ile birlikte alkol almaya başladı. Mehmet Kanat yine iddiaya göre eşi Kübra Kanat’ın da kuzeni ile barışmasını istedi.

        ÖNCE KUZENİNİ SONRA EŞİNİ VURDU

        Eşi, buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Kanat, beylik tabancasıyla önce kuzeni Mesut Görgül’e ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden Görgül, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kanat bu kez eşi Kübra Kanat’ı da vurup, çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Diğer aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        BAŞINDAN VURULAN KÜBRA KURTARILAMADI

        Başına 2 kurşun isabet eden Kübra Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Kanat’ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        3 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mehmet Kanat ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Kübra Kanat, bugün Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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