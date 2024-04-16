Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı açıklamayla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası kimliğini güçlendirmek için daha fazla çalışmalar yapacaklarını dile getirerek konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası kimliğini daha fazla kuvvetlendirdiğimiz, ülkemizin ve şehirlerimizin kültür - sanat adına uluslararası marka haline geleceği etkinliklere daha fazla yer vereceğimiz bir Kültür Yolu Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdik. Yani hem katılan şehirlerin sayısını artırıyoruz hem de bu şehirlerde uluslararası, yabancı etkinliklere de fazlasıyla yer vererek şehirlerimizin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz."