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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin kapsadığı alan 4 yılda yüzde 4515 arttı -Magazin haberleri

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin kapsadığı yüzölümü 4 yılda yüzde 4515 arttı

        Ülke nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı muazzam bir alana yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu özellikleriyle dünyanın en büyük festivali. Aynı zamanda takviminin uzunluğu, düzenlenecek etkinlik ve katılım sağlayacak sanatçı sayısıyla, ayrı kategorilerde de dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip. Festivallerin kapsadığı alan 4 yıl içinde yüzde 4515 oranında arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guinnes Rekorlar Kitabı için çalışma yapacaklarını dile getirdi

        Giriş: 16.04.2024 - 08:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:23
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        • 1
        • 2

          Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'de başlatılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, gördüğü ilgi üzerine ertesi yıl, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adıyla 4 şehirde daha düzenlendi. Yöneticilerinin ve esnaflarının yoğun talebi üzerine 2023'te festivale 6 şehir daha eklendi. 2024'te ise sakinlerine kültür - sanat ve eğlence sunacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, her yıl daha da geniş bir alana yayılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli toplantılarda yaptığı açıklamalarla 2028'e kadar olan süreçte, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin düzenleneceği şehir sayısının 35'e ulaşacağını dile getirdi.

        • 3

          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 2024 takviminde yer alan festivallerin kapladığı yüzölçümü; 240.916 km²'ye ulaştı.
          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yayılma hızını istatistiksel olarak verecek olursak; kapladığı alan; 4 yılda yüzde 4515 arttı.
          Düzenlenen şehirlerin nüfuslarına göre oranlarsak; artış % 197 oldu.

        • 4

          Ülke nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı böylesine muazzam alana yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu özellikleriyle dünyanın en büyük festivali.
          Aynı zamanda takviminin uzunluğu, düzenlenecek etkinlik ve katılım sağlayacak sanatçı sayısıyla da ayrı kategorilerde de dünyanın en büyük festivali...

        • 5

          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yılki ilk durağı olan, Portakal Çiçeği Karnavalı ile iç içe düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 7 bölgesinde 8 aya yayılan festival dizisinde her yaştan kişiye hitap edecek yaklaşık 7 bin etkinlikte 40 binin üzerinde sanatçı performans sergileyecek.

        • 6

          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin kapsadığı alan, Türkiye'nin yüzölçümünün; % 30.74'ünü kapsarken düzenlendiği şehirlerin nüfusu, Türkiye nüfusunun; % 53.97'si...

        • 7

          Türkiye'nin Yüzölçümü... 783.562 km²
          Türkiye'nin Nüfusu...           86.167.129

        • 8

          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin düzenlendiği toplam alan; 240.916 km², toplam nüfus; 46.510.687...

        • 9

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı açıklamayla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası kimliğini güçlendirmek için daha fazla çalışmalar yapacaklarını dile getirerek konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası kimliğini daha fazla kuvvetlendirdiğimiz, ülkemizin ve şehirlerimizin kültür - sanat adına uluslararası marka haline geleceği etkinliklere daha fazla yer vereceğimiz bir Kültür Yolu Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdik. Yani hem katılan şehirlerin sayısını artırıyoruz hem de bu şehirlerde uluslararası, yabancı etkinliklere de fazlasıyla yer vererek şehirlerimizin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz."

        • 10

          Konu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası bilinirliğini artırmak olunca; "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, birçok yönüyle dünyanın en büyük festivali. Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için bir gişiminiz olacak mı?" şeklinde yönelttiğim soruya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda çalışma yapacaklarını dile getirdi.

        • 11

          Konu, rekordan açılınca; Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ndeki ücretsiz konserlere ilgi bir hayli fazla. Öyle ki geçtiğimiz yıl, 100 bin kişiyi geçen katılımlar olmuştu. Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Fatma Turgut, şarkılarını yaklaşık 200 bin kişiye söylerek festivalin konserleri arasında rekor kırdı.

        • 12

          Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarında festival kapsamında konser verecek olan şarkıcılara kaşe indirimi yaptıkları için ayrı olarak teşekkür etti. Konser verecek olan şarkıcılar, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri için ücretlerinde indirim yapıyor.

        • 13

          • ADANA (13 - 21 Nisan)
          Yüzölçümü… 14.030 km²
          Nüfus… 2.270.298

          • ŞANLIURFA (25 Mayıs - 2 Haziran)
          Yüzölçümü… 18.584 km²
          Nüfus… 2.213.964

          • BURSA (1 - 9 Haziran)
          Yüzölçümü… 11.043 km²
          Nüfus… 3.214.571

          • SAMSUN (8 - 16 Haziran)
          Yüzölçümü… 9.579 km²
          Nüfus… 1.377.546

          • TRABZON (22 - 30 Haziran)
          Yüzölçümü… 4.685 km²
          Nüfus… 824.352

          • VAN (29 Haziran - 9 Temmuz)
          Yüzölçümü… 19.069 km²
          Nüfus… 1.127.612

          • NEVŞEHİR (3 -11 Ağustos)
          Yüzölçümü… 5.467 km²
          Nüfus… 315.994

          • ERZURUM (17 - 25 Ağustos)
          Yüzölçümü… 25.066 km²
          Nüfus… 749.993

          • ÇANAKKALE (31 Ağustos - 8 Eylül)
          Yüzölçümü… 9.737 km²
          Nüfus… 570.499

          • GAZİANTEP (14 - 22 Eylül)
          Yüzölçümü… 6.554 km²
          Nüfus… 1.072.304

          • ANKARA (21 - 29 Eylül)
          Yüzölçümü… 25.706 km²
          Nüfus… 5.803.482

          • KONYA (21 - 29 Eylül)
          Yüzölçümü… 38.257 km²
          Nüfus… 2.320.241

          • İSTANBUL (28 Eylül – 6 Ekim)
          Yüzölçümü… 5.220 km²
          Nüfus… 15.655.924

          • DİYARBAKIR (12 - 20 Ekim)
          Yüzölçümü… 15.355 km²
          Nüfus… 1.818.133

          • İZMİR (26 Ekim - 3 Kasım)
          Yüzölçümü… 11.973 km²
          Nüfus… 4.479.525

          • ANTALYA (2 - 10 Kasım)
          Yüzölçümü… 20.591 km²
          Nüfus… 2.696.249

          TOPLAM ALAN... 240.916 km²
          TOPLAM NÜFUS... 46.510.687 kişi

        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
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