Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’da başladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Vatandaşlarımızla kucaklaştık

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sergi alanlarını gezerken Adanalılardan büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kucaklaştık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'yla başladı.

        Bu yıl, 16 şehirde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay sürerken

        yaklaşık 7 bin etkinlik gerçekleştirilecek.

        "FESTİVALLERİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN KÜLTÜR VE SANATI DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi alanlarını gezerken, Adanalılardan büyük ilgi gördü. Ersoy, öncelikli amaçlarının, her yaş grubundan ve kesimden vatandaşın sanatın türlerine rahat erişimini sağlayacak festivaller gerçekleştirmek olduğunu dile getirerek "Festivalin gerçekleştirdiği şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini artırmak, markalaşmasını sağlamak da ikinci hedefimiz. Festivalleri gerçekleştirirken kültür ve sanatı desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla da sanatçılarımıza destek oluyoruz ama en önemlisi, şehirlerimizin uluslararası anlamda markalaşması yönünde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirirken özellikle şehirlerin mevcut devam eden festivalleriyle de etkileşim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Onları da Kültür Yolu Festivali'nin bir parçası haline getiriyoruz. Yine kendi isimleriyle daha zengin, etkili bir şekilde gelişimlerini, devamlılığını sağlamaya özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'ndeki sergileri gezdikten sonra ‘Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema’ etkinliğine katıldı. Ersoy, etkinlikte Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen ‘Son Akşam Yemeği’nin izlemesine katıldı. Mehmet Nuri Ersoy, filmi gösterimine salondaki görme engelli olmayan kişilerle birlikte göz bandıyla katıldı.

        "VATANDAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞTIK"

        Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde duygu ve görüşlerini şöyle dile getirdi; "Türkiye’nin en büyük festivali olan Türkiye Kültür Festivalimiz'in Adana durağı olan ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sergiler, atölyeler ve konserlerle harika bir gün geçirdik. Festivalimizin sımsıcak atmosferinde kültür ve sanatın tüm renklerini hep birlikte karşıladık. Vatandaşlarımızla kucaklaştık."

        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İşte sıcak gecenin sıcak saatleri
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Habertürk Anasayfa