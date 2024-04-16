ABD'de tarihi dava: Eski ABD Başkanı Trump'ın 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
"ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olan Donald Trump'ın, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin dava dün New York'ta başladı. Tarihi davanın ilk gününde neler yaşandı?
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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödenmesine ilişkin açılan dava dün New York'ta başladı.
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Manhattan Ceza Mahkemesi'nde jüri seçiminin gerçekleşmesi için görülen dava öncesinde Trump, her zamanki gibi laciver takım elbisesi ve koyu kırmızı kravatıyla mahkeme salonuna girmeden önce açıklamalarda bulundu.
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Trump, "Bu Amerika'ya yönelik bir saldırıdır. Daha önce böyle bir şey olmadı, asla böyle bir şey olmadı" dedi. Trump davayı "siyasi zulüm", "asla açılmaması gereken bir dava" ve "ülkemize saldırı" olarak nitelendirdi ve "Bu aslında siyasi bir rakibe yönelik bir saldırıdır. Hepsi bu" açıklamasında bulundu.
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TRUMP'IN REDDİ HAKEM TALEBİ REDDEDİLDİ
Trump ve avukatları Hakim Juan Merchan'ın kızının demokrat müşterilere hizmet veren bir siyasi danışmanlık firmasıyla çalışmasının çıkar çatışması oluşturduğunu savunarak ikinci kez Merchan'ın davadan alınması talebinde bulundu.
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Jüri heyeti seçimi ile başlayan davada, Trump'ın reddi hakim talebi reddedildi.
Mahkeme, Trump'ın 17 Mayıs'ta görülmesi planlanan duruşmanın oğlu Barron'un lise mezuniyeti nedeniyle farklı tarihte yapılması yönündeki talebini ise değerlendireceğini açıkladı.
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SAVCILIK JÜRİ SEÇİMİNE ÇOK ÖNEM VERİYOR
Davaya ilk olarak 12 kişilik jüri seçimiyle başlanacak. ABD'de cezai davalarda, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen vatandaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ABD vatandaşı, daha önce hiçbir suça karışmamış kura ile seçilen yaklaşık 100 jüri adayı bulunuyor.
Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek.
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Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok önem veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebilir.
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JÜRİ SEÇİMİNDEN SONRA YARGILAMA BAŞLAYACAK
Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek.
Davanın altı-sekiz hafta arasında sürmesi beklenirken, Trump'ın haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerekecek.
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SUÇLU BULUNURSA BAŞKAN OLABİLİR Mİ?
Donald Trump suçlamaları reddediyor. Suçlu bulunması halinde yine Başkan seçilebilir ancak Reuters/Ipsos anketine göre suçlu bulunması Trump'ın şansını azaltabilir.
New York eyaleti savcıları Trump'ı Stormy Daniels'ın 2006 yılında yaşadıklarını söylediği bir cinsel ilişki hakkında sessizliğini satın almak için yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçluyor.
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Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.