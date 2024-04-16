Alanyaspor-Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca giderken, spor yazarları Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Alanyaspor, Süper Lig’in müstesna takımlarından. Fatih Tekke ile Aralık’tan beri oynadıkları 19 maçın sadece üçünde mağlup oldular. Beşiktaş’ı ve Trabzon’u oyun farkıyla yendiler, Fenerbahçe’yi durdurdular. Bunların hiçbiri boşuna değildi, zira tarif edilebilir bir oyun anlayışları var. Özellikle rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda topu hızla iki taç çizgisine çıkarıyor ve etkili geçişler yakalıyorlar. Bu geçişlerde açıklar Yusuf ve Oğuz başroldeler. Bence Euro 2024 uçağı için de aday bu iki genç adam, dün de takımlarının hücumda kalbiydiler. Özellikle ilk 45’te Victor Nelsson üç ayrı pozisyonda durdurdu kanat akınlarını. Ancak ikinci yarının başlangıcıyla birlikte Okan Buruk çok doğru hamleler yaptı oyuna. Kanatlardaki 4 rolün üçünü yeniledi, yeni sağ kanat Kaan-Ziyech ve yeni sol çizgi Köhn-Barış oyunun akışını değiştirdiler tamamen. Tek devrede iki bekin asist, iki açığın gol katkısı vermeleri zaten yaptığı doğru hamlenin canlı kanıtı.
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Levent Tüzemen (Sabah): Sol kanattaki yerine dönen Barış Alper, mükemmel iki gole imza attı. Ama Ziyech'in oyuna akıl koyması, sakinliği, pas kalitesi ve etrafını gözleri ile radar gibi süzmesi G.Saray'ı keyif veren bir takım haline getirdi. Ziyech son haftalarda G.Saray'ın en büyük silahı olacak. Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli. Haftalar kısaldıkça, G.Saray kazandıkça Okan Buruk ve öğrencilerinin morali de tırmanıyor. Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum; şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa inanmış oyuncularla devam et.
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Serkan Korkmaz (Fotomaç): Okan hoca ilk kez forma verdiği Aurier'i de 45'te alıp yerine Kaan'ı sahaya sürüyordu. Fatih Tekke'nin istim üstündeki takımı da beklentilerin altında oynuyordu. Hayli erken bir dakikada gereksiz şekilde tribüne gönderilmesi de oyunu olumsuz etkilemiş olabilir. Maçın geri kalanını "Hakim Ziyech girdi dertler bitti" cümlesiyle özetleyebiliriz. O girdikten sonra Galatasaray oyunun tek hakimi oldu. Barış Alper'in, Mbappe'ye nazire edercesine attığı güzel gol (işin ilginci aynı golden bir tane daha atıp skoru 0-3'e getirdi) ve sonrasında Ziyech'in unutulmaz imzasıyla farkın ikiye çıkması ekran başındaki tüm Galatasaraylılar'ı rahatlattı. Naçizane, zorluk derecesi yüksek maçlarda Demirbay yerine Berkan'ın oynatılması gerektiğini düşünüyorum.
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Mehmet Ayan (Habertürk): Alanyaspor, anlamsızca ikinci yarıya başlarken Galatasaray’a teslim oldu. Belki ilk yarının o müthiş temposundan, belki G.Saray’ın oyunu rakip yarı sahaya yıkma istediğinden bilemem… Ama Okan hocaya sorsalardı “senin değişikliklerin sonrası rakip nasıl oynasın?” İnanın bunu isterdi. Maç önü birçok G.Saray taraftarı maçın zor geçeceğini düşünmekteydi. Tebessüm ile karşıladım. Çünkü G.Saray 2023/24 sezonunda “top oynamak isteyen” her takıma karşı iyi performans gösterdi. Kapanan takımlara karşı hep etkisiz kaldı. 2 Bayern, 2 ManU maçlarında üst seviyede oynadı. Türkiye’de futbol oynamak isteyen her takıma galebe çaldı. Fenerbahçe ile yarış sürüyor. İki takım da ikinci yarıları iyi oynuyor!
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Osman Şenher (Milliyet): İlk yarı sallanan Kerem ve Aurier’in yerine Kaan Ayhan ve Ziyech oyuna girince takımın da futbolu tamamen değişti. Maç tek kaleye döndü, Barış Alper yıldızlaştı, Ziyech bir gol attı, çok güzel şeyler yaptı ve sarı- kırmızılılar gerçek hüviyetine büründü. Şöyle düşünmek lazım, bu sezon Galatasaray da Fenerbahçe de kötü futbol da oynasalar, iyi futbol da oynasalar Süper Lig’de onlara çelme takacak bir takım yok. Herhalde bu sezonun finali de Rams Arena’da olacak. Rüyamda görsem, Alanyaspor karşısında Galatasaray’ın bu kadar rahat galip geleceğini düşünmezdim. Barış Alper’e ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Bu çocuk fizik gücünü mükemmel kullanıyor. Toplara vuruş tekniğini geliştiriyor. Dün gece attığı iki gol de zor pozisyondaydı.
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Ömer Üründül (Sabah): İlk devre Galatasaray adeta 8 kişiyle mücadele etti. Alanyaspor, Galatasaray'ın bu zaafını yeterince değerlendiremedi. Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu. İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti. Leroy Fer ikinci sarıdan kırmızı görünce zaten maç orada bitti. Mertens ve Kerem Demirbay çok iyi oynadılar. Köhn de rakibin etkili silahı Oğuz Aydın'ı biraz da hakem müsadesiyle tatlı sert etkisiz hale getirdi. Barış Alper'in 2 golü de çok güzeldi.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Alanyaspor ilk yarı harika bir oyun çıkardı. Topa daha çok hakim oldular. Pozisyona girmekte zorlanmadılar. Orta saha üstünlüğünü ele geçirdiler. Sarı-Kırmızılı takım baskı karşısında bocaladı. Bireysel oyuncuların, ortaya çıkması ile birlikte maçın seyri değişti. Okan Buruk, Kaan ile Ziyech’i oyuna alarak takımın ofansif gücünü yükseltti. Barış’ın iki benzer golü, Ziyech’in güzel vuruşu ve kapanışı boş kaleye topu atan Icardi ile yapan Sarı-Kırmızılılar beklenilen galibiyeti zorlanmadan kazandı. Sonuç olarak iki takım arasındaki kalite farkı sonucu belirledi.
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Serkan Akcan (Fanatik): İlk yarı biraz fazla top kaybeden ve savunma arkasına inemeyen Kerem Aktürkoğlu’nun yapamadıklarını Barış Alper o kadar kısa sürede tabelaya yansıttı ki, Alanya’nın kilitli kapısını adeta kırarak açtı. Galatasaray’ın zengin bir kadrosu olduğu gerçeği; Ziyech’i, Zaha’yı, Icardi’yi, Davinson’u iyi halleriyle izleyince daha iyi anlaşılıyor. Ziyech oyuna girdikten sonra Galatasaray’ın sağ kenardan kurduğu oyunun kalitesi artıyor. Kalan haftalarda Okan Buruk en çok Ziyech’in sağlıklı kalması için dua edecektir.
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Çağatay Çelik (Habertürk): Galatasaray forması, bu sezon 57. resmi maçına çıkan Barış Alper Yılmaz'a dar gelmeye başladı. İki Avrupa kulübünün gözlemcileri Oğuz Aydın'ı izlemek için tribündeki yerini alırken bir süredir tüm Avrupa'nın scout'larını peşine takan Barış Alper Yılmaz da Avrupa'ya transferini büyük ölçüde garantiledi. Maçın etkili isimlerinden Oğuz Aydın'ın da Galatasaray'a transferi yine büyük ölçüde netleşti demek yanlış olmaz. Sezona santrforda başlayıp sol bek, sağ bek, sağ açık, sol açık ve 10 numarada forma giyebilen, temmuzda açtığı sezonun son aylarında bu kadar diri kalabilen futbolcuyu çok görmeyiz. Bu ülkenin çocuklarına olan önyargıyı kırdığı için her futbolseverin Barış'a teşekkür etmesi şart.
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