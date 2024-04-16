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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü

        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren kadının ise dün dilekçeyi geri aldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:00
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          Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Kadın cinayetinin adresi bu kez Antalya'nın Serik ilçesi oldu.

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          41 yaşındaki Fatih Y. ile 38 yaşındaki eşi Nursel Y. arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı.

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          Fatih Y, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

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          "HAKKINIZI HELAL EDİN"

          Fatih Y'nin intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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          BOŞANMA DİLEKÇESİNİ DÜN GERİ ALMIŞ

          Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

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