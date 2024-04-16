Mauro Icardi, Alex De Souza'nın rekoruna göz dikti!
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 4-0 galip geldiği Alanyaspor maçını boş geçmeyen Arjantinli forvet Mauro Icardi, 8 kez daha gol katkısı yaptığı takdirde Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın rekorunu kıracak.
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Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u da boş geçmeyen Mauro Icardi kariyer rekoru kırdı. Arjantinli yıldız en fazla skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor.
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Mauro Icardi, üst üste oynadığı son 4 maçta, 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
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31 yaşındaki santrfor bu sezon ligdeki 28. maçında ise 19. golünü attı.
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Galatasaray forması altında bu sezon golleri kadar asistleriyle de ön plana çıkan Icardi, arkadaşlarına 11 kez gol pası verdi.
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Alanya maçında fileleri havalandırarak 36 gol katkısı verdiği 2014-2015 senesini geride bırakan Icardi, bu sezon 37 kez skora katkı yapmayı başardı.
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ALEX'İN REKORUNA 8 GOL KALDI!
Icardi ligde kalan maçlarda 8 gol katkısı daha vermesi durumunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'yı geride bırakacak.
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Arjantinli golcü, 8 kez daha gol katkısı vermesi durumunda 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'ya ait 44 gol katkısı rekorunu kıracak.