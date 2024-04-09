İstanbul'da dehşet! Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!

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İstanbul Beylikdüzü'nde olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Murat Bulut ile Şeyda Nur Bulut çifti, Küçükçekmece'den beraber metrobüse binerek Beylikdüzü'ne geldi.

3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre çift, Kalkan Sokak'a geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Bulut, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u defalarca bıçakladı.

TEPKİLERE RAĞMEN BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ Saldırgan, çevredekilerin tepkilerine rağmen ısrarla eşini bıçaklamaya devam etti. Bir süre sonra kadını kanlar içinde yerde bırakan Murat Bulut, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. REKLAM

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şeyda Nur Bulut'un durumumun ağır olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Bulut, adliyeye sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan olaydan önce Şeyda Nur Bulut ile Murat Bulut’un birlikte yürüdükleri anlar ile olaydan sonra çevredekilerin koşuşturduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Bulut’un Şeyda Nur Bulut’u bıçaklarken çevrede insanların toplanıp daha sonra da panikle kaçıştıkları anlar yer aldı.

"TAMAM, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMA" Murat Bulut boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçakladı. Dehşete evinin balkonundan tanık olan bir vatandaşın, eşini bıçaklayan Bulut'a, "Tamam, tamam haklısın kardeşim. Allah rızası için yapma, çekil" feryatları kan dondurdu.