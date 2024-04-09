Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!

        İstanbul'da dehşet! Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!

        İstanbul'da, Murat Bulut boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçakladı. Çiftin olaydan önce birlikte yürüdükleri anlara ait ve olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dehşete evinin balkonundan tanık olan bir vatandaşın, eşini bıçaklayan Bulut'a, "Tamam, tamam haklısın kardeşim. Allah rızası için yapma, çekil" feryatları kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Beylikdüzü'nde olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Murat Bulut ile Şeyda Nur Bulut çifti, Küçükçekmece'den beraber metrobüse binerek Beylikdüzü'ne geldi.

        3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre çift, Kalkan Sokak'a geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Bulut, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u defalarca bıçakladı.

        TEPKİLERE RAĞMEN BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

        Saldırgan, çevredekilerin tepkilerine rağmen ısrarla eşini bıçaklamaya devam etti. Bir süre sonra kadını kanlar içinde yerde bırakan Murat Bulut, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

        REKLAM

        SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şeyda Nur Bulut'un durumumun ağır olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Bulut, adliyeye sevk edildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olaydan önce Şeyda Nur Bulut ile Murat Bulut’un birlikte yürüdükleri anlar ile olaydan sonra çevredekilerin koşuşturduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Bulut’un Şeyda Nur Bulut’u bıçaklarken çevrede insanların toplanıp daha sonra da panikle kaçıştıkları anlar yer aldı.

        "TAMAM, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMA"

        Murat Bulut boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçakladı.
        Murat Bulut boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçakladı.

        Dehşete evinin balkonundan tanık olan bir vatandaşın, eşini bıçaklayan Bulut'a, "Tamam, tamam haklısın kardeşim. Allah rızası için yapma, çekil" feryatları kan dondurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        Habertürk Anasayfa