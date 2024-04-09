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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kadın cinayeti! 70 yaşındaki eşi tarafından öldürüldü!

        Kadın cinayeti! 70 yaşındaki eşi tarafından öldürüldü!

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 70 yaşındaki eşi İsmail Yılmaz tarafından sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralanan 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:09
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        Kadın cinayeti! 70 yaşındaki eşi tarafından öldürüldü!
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        Samsun, kadın cinayetinin son adresi oldu. Bafra ilçesinde, 70 yaşındaki eşi İsmail Yılmaz tarafından, kendisinden ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği gerekçesiyle sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURMUŞTU

        Hayatını kaybeden Yılmaz, başından ve göğsünden vurulmuş, ağır yaralanmıştı.

        KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre katil zanlısı İsmail Yılmaz ise dün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
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