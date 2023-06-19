Sağanak kırsal mahallelerde sele yol açtı!

İHA

Denizli’de etkili olan yerel gök gürültülü sağanak yağış, Pamukkale ilçesine bağlı 4 mahallede sel baskınlarına neden oldu. İHA'nın haberine göre ev ve ahırların sular altına kaldığı baskınlarda hayvanlar öldü, ekili araziler zarar gördü.

4 MAHALLEYİ ETKİLEDİ Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru Denizli’de etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur kısa sürede sele neden oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde Denizli’nin farklı bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağış, bu kez Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerini vurdu.

SOKAKLAR ÇAMURLA KAPLANDI Yerel şiddetli yağışın ardından ev ve ahırlar sular altında kalırken, sokaklar çamur deryasına döndü. Ekili arazilerin zarar gördüğü baskınlarda, ahırlardan tahliye edilemeyen hayvanlar öldü. Ellerine aldıkları kazma küreklerle tedbir almaya çalışan mahalle sakinleri, yaşanan sel felaketinin oluşturduğu zararı endişe ve korku dolu gözlerle izledi.

Yağış etkisini azaltınca sokak ve caddelerin çamur ile kaplandığı görüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, kısa sürede afet bölgesine ulaşarak, vatandaştan gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Şiddetli yağış nedeniyle Denizli-Antalya kara yolundaki ulaşımda da zaman zaman aksamaların yaşandığı bildirildi.