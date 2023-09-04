Son dakika: Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama! Ali Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?

Son dakika: Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama! Ali Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?

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Yunanistan'da deniz kazası geçiren, zodyak botla kayalıklara çarptıktan sonra önce Bodrum'a, ardından da tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yazılı açıklama yapıldı.

"NORMAL ODADA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE"

Yapılan açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber! Haberi Görüntüle