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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Saadet-Gelecek grubu düştü

        Saadet-Gelecek grubu düştü

        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:55
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        Saadet-Gelecek grubu düştü
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        TBMM'de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez'in vefat etmesinin ardından Meclis'te 599 milletvekili kaldı.

        Bir siyasi partinin Meclis'te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.

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