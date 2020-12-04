Geri döndü! 75 uçaklık dev sipariş

Boeing'in 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan iki ölümcül kazanın ardından yere indirilen 737 MAX uçakları, ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından 20 aydır süren detaylı inceleme ve teknik düzeltmeler sonrası geçen ay yeniden uçuş vizesi almasıyla ilk büyük siparişini aldı.
Avrupa'nın düşük fiyata uçuş hizmeti veren en büyük hava yolu şirketi olan İrlanda merkezli Ryanair 75 adet Boeing 737 Max siparişi verdi. Ryanair'in yaptığı açıklamaya göre siparişin maddi değeri 22 milyar doları aşıyor. Haberin ardından Boeing hisselerinde yüzde 5'i aşan yükseliş yaşandı.
FAA'nin, 29 Aralık'ta uçağa ticari uçuşlara başlama izniyle birlikte dün American Airlines'a ait uçak, basın mensuplarıyla Teksas eyaletindeki Dallas'tan Tulsa şehrine uçmuştu.
2014 - 2018 yılları arasında söz konusu jetlerden 135 adet sipariş geçen Ryanair, yeni alımlarla birlikte filosundaki Boeing 737 MAX sayısını 210 adede çıkaracak.
Ryanair CEO'su Michael O'Leary 2021 yılında 50 uçağın teslim edileceğini açıklarken koronavirüs aşısının devreye girmesiyle birlikte seyahat endüstrisinin normale dönmesini ve kayıp trafiği bir an önce telafi etmeyi beklediklerini belirtti.
Boeing Başkanı ve CEO'su Dave Calhoun 737 filosunun güvenli bir geri şekilde geri dönüşüne odaklandıklarını ve Ryanair ile birlikte yeni yıldaki siparişlerin teslimine çalışacaklarını belirtti.
197 koltuk kapasitesi olan 737 MAX serisi yakıt veriminin yanı sıra selefi 737-8 serisine göre yüzde 40'a varan düşük gürültü ve çevresel hasar değerleriyle öne çıkıyor.
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