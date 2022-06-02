Rusya ve BM'den 'tahıl krizi' zirvesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından dünya pazarına tahıl sevkiyatı yapılamaması üzerine dünyada baş gösteren gıda krizinin çözümüne yönelik görüşmeler devam ediyor.
TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN 'GÜVENLİ KORİDOR' ANLAŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaştığı Karadeniz'in mayınlardan temizlenerek güvenli koridor üzerinden tahıl sevkiyatı yapılması konusunu Rusya’nın başkenti Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı binasında, Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ele aldı.
Gerçekleşen görüşmenin ardından Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenli koridorlarla ilgili düzenli bilgi akışı yapılmakta, uluslararası yardım kuruluşlarının güvenliği sağlanmaktadır. Mariupol'deki Azovstsal fabrikasındaki sivil tahliyeler sorunu başarıyla çözüldü" ifadeleri kullanıldı.
"MART AYINDAN BU YANA GÜVENLİ KORİDOR AÇILDI"
Açıklamada, "Toplantıda ayrıca, Ukrayna topraklarından tahıl ihracatı sorunu ele alındı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını engellemediğini vurguladı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılabileceği bir güvenli koridor açıldı. Rusya Silahlı Kuvvetleri uluslararası sulara giden yollarda güvenliği sağlamaya hazırdır. BM Genel Sekreter Yardımcısı'nın dikkati Karadeniz limanlarının mayınlardan arındırılması ve temizlenmesi görevinden Ukrayna'nın sorumlu olduğuna çekildi. Rusya'nın ortaya çıkan bu sorunu özel askeri operasyonun gidişatını etkilemek için kullanmayacağı ifade edildi.
Aynı zamanda, gıda krizinin öncelikle ABD ve Batı'nın tedarik zincirlerini ihlal eden yaptırımları ile bağlantılı olduğu vurgulandı" denildi.
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