RUSYA UKRAYNA SAVAŞI DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR - 24 ŞUBAT

13.06: Kendi ordularında da 40'a yakın askerin hayatını kaybettiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, onlarca askerlerinin de yaralandığını duyurdu.

12.30: Zelenskiy kameraların karşına geçti, son durumu değerlendirdi: Ukrayna Ordusu ağır saldırılarla karşılaşıyor, düşman bize zarar vermeye çalışıyor. Ukraynalıları ordumuza katılmaya çağırıyorum

12.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusuna askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere pek çok yerde halk bölgeyi terk etmeye başladı. Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından Ukrayna'daki son durumu paylaştı.

12.00: AB liderleri Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini görüşecek.

11.53: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, uluslararası düzenin en temel kuralını ihlal etti. Bu sabah başka bir dünyaya uyandık. Ukrayna bunu hak edecek bir şey yapmadı. Rusya bizim müzakere tekliflerimizi reddetti. Rusya'ya karşı tam bir yaptırım paketi uygulayacağız.

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