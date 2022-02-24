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Son Dakika | Rusya Ukrayna savaşı başladı - CANLI gelişmeler: Tanklar ilerliyor, Rus ordusu Donbass'ı bombalıyor... Rusya Ukrayna savaşı ne oldu ve son durum nedir?

Rusya Ukrayna savaşı: Tanklar ilerliyor, Rus ordusu Donbass'ı vuruyor... - Rusya Ukrayna savaşı son durum!

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass operasyonu başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla sabah saatlerinde başlayan operasyon devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı, ülkelerini savunacaklarını belirtirken Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili bölgeden haberler de peş peşe geliyor. Rus askerleri çeşitli noktalardan Ukrayna topraklarına girerken birçok bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus hava kuvvetleri ise ülke genelindeki stratejik ve askeri noktaları hedef alıyor. İşte, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

24.02.2022 - 12:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Günlerdir gerilimin hat safhada olduğu Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabahı itibarı ile savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Ukrayna'ya kara ve hava harekatı başlatıldı.

    RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ - 24 ŞUBAT 

    Rus askerleri kısa sürede Ukrayna topraklarına girerken birçok askeri ve stratejik nokta hedef alındı. Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri ajanslar tarafından duyurulurken bölgeden de peş peşe son dakika gelişmeleri geliyor. İşte, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili canlı ve son dakika haberleri...

  • RUSYA UKRAYNA SAVAŞI DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR - 24 ŞUBAT

    13.06: Kendi ordularında da 40'a yakın askerin hayatını kaybettiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, onlarca askerlerinin de yaralandığını duyurdu.

    12.30: Zelenskiy kameraların karşına geçti, son durumu değerlendirdi: Ukrayna Ordusu ağır saldırılarla karşılaşıyor, düşman bize zarar vermeye çalışıyor. Ukraynalıları ordumuza katılmaya çağırıyorum

    12.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusuna askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere pek çok yerde halk bölgeyi terk etmeye başladı. Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından Ukrayna'daki son durumu paylaştı.

    12.00: AB liderleri Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini görüşecek.

    11.53: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, uluslararası düzenin en temel kuralını ihlal etti. Bu sabah başka bir dünyaya uyandık. Ukrayna bunu hak edecek bir şey yapmadı. Rusya bizim müzakere tekliflerimizi reddetti. Rusya'ya karşı tam bir yaptırım paketi uygulayacağız.

    UKRAYNA RUSYA SAVAŞI NEDEN BAŞLADI? - TIKLAYINIZ

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  • 11.50: Ukrayna: 50 Rus askeri öldürüldü, 6 Rus uçağı imha edildi.

    11.45: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı.

    11.20: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgilere göre, 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü. Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu

  • 10.40: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tarihin gördüğü en katı yaptırım söz konusu olacak. Geçmişte eşi benzeri görülmemiş bir saldırı bu. Biz AB olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden oluşuyoruz ve bu saldırıyı görmezden gelmeyeceğiz. Putin Avrupa'ya savaşı getirmekten sorumludur. Ukrayna'nın yanındayız ve bunu sürdüreceğiz.

    10.33: Ukrayna, Rus askerleri ülkeye girdi.

    10.12: Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

    10.06: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, "Luhansk'ta bir Ukrayna uçağını vurduk" açıklamasında bulundu.

  • 10.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rusya'nın askeri harekatını hemen bitirmesi gerektiğini söyledi.

    09.55: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Tüm dünya liderlerine Putin'e karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunuyorum" dedi.

    09.50: Rus ordusu, Ukrayna'nın hava savunma sahasını ve ülkenin hava üslerini devre dışı bıraktığını söyledi.

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