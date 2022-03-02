Rusya-Ukrayna görüşmesi bugün!

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna müzakereleri için beklenen haber: Tarih belli oldu! - Rusya Ukrayna savaş haberleri

HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte,

Rusya ile daha fazla müzakerelerin görüşüldüğünü söylemişti.

İkinci tur görüşmelerin tarihi hakkında soruya yanıt veren Podolyak "Bu konu şimdilik tartışılıyor" dedi.

Rus Ajansı ise görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini doğruladı. Rus ajansı "Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere ertelendi, ikinci tur daha sonraya bırakıldı" açıklamasında bulundu.

KREMLİN: BİZ MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Biz müzakere için hazırız. Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı henüz belli değil" açıklamasında bulunuldu.

RUS BASINI, ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya basını dün Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde müzakerelerde ikinci görüşmenin 2 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini iddia etmişti.

Rusya-Ukrayna arasındaki ilk müzakere görüşmesi Pazartesi günü Belarus’ta yapılmıştı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” demişti.