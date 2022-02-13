Rusya'nın "sahte bayrak" planı

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ABD'li yetkililerin CBS News'e verdiği demeçte, Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik bir "sahte bayrak" (false flag) saldırısının planlanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Washington Post, cuma günü paylaştığı haberinde ilk kez, istihbarat raporundaki "sahte bayrak" operasyonuna ilişkin bilgileri paylaşmıştı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın bir işgali haklı çıkarmak için "sahte bayraklı" bir operasyon yaratacağı konusunda ikna olduklarını söylemişti. Sullivan, herhangi bir büyük saldırıdan önce havadan bombalama ve füze saldırılarının başlayacağını söyledi.

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Belarus sınırına asker gönderdi ve Karadeniz'den olası bir deniz saldırısı başlatmak için konuşlandı. Ayrıca Moskova Ukrayna'nın doğu sınırına asker gönderme yeteneğine de sahip.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın halihazırda sahada sahte bir bayrak oluşturmaya yardımcı olarak bir işgal bahanesi yaratabilecek istihbarat raporuna sahip olduklarını söyledi.

"PUTİN'İN TEK SEÇENEĞİ DEĞİL"

Dondurucu hava koşulları tanklar da dahil olmak üzere ağır Rus askeri teçhizatının daha kolay ilerlemesini sağlayacağı belirtildi. Ancak kara birlikleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullanabileceği tek seçenek değil.

ABD'li yetkililer, Putin'in bu varlıkları bir işgal başlatmak için kullanmaya karar verdiğine dair kanıta sahip değiller, ancak artık çok az uyarı işgal kararını verebileceğini söylüyorlar.

ABD'den cuma günü Rusya'nın Ukrayna'yı Pekin Olimpiyatları bitmeden işgal edeceğine ilişkin açıklamalarının gelmesinin ardından ABD askeri danışmanlarını geri çekti, Kiev'deki büyükelçilik personeli Lviv'e taşındı.

Sullivan, tam olarak ne olacağını bilmemesine rağmen ABD'nin "ihtiyatlı" davrandığını söyledi.

"PAHALI BİR BLÖF"

Ayrıca ABD'li ve Batılı yetkililer bunun Putin açısından inanılmaz derecede tehlikeli ve pahalı bir blöf olabileceğini söylüyorlar, ancak bu riskin de liderin sorumluluğunda olduğunu savunuyorlar.

3 Batılı yetkili, Putin'in 100 bin askerle devletler arası bir çatışma riskine girecek kadar 'aşırı' bir eylemde bulunacağı konusundaki şüphelerini dile getirdiler. Yine de üç yetkili, istihbarat raporunun Rusya’nın kesinlikle saldırı planladığının emin olduklarını söyledi.