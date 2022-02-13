Ukrayna'yı terk edin çağrısında bulunan ülkeler

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Rusya-Ukrayna krizinde gerginliğin tırmanmasının ardından ülkeler bir bir Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını istedi.

ALMANYA

Almanya, vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yoğun varlığı ve hareketlerinden dolayı son günlerde arttığı belirtilerek bir askeri çatışmanın dışlanamayacağı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'daysanız, orada olmanızın zorunlu olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, kısa sürede ayrılın." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Şubat’ta Kiev’e, ertesi gün de Moskova’ya gitmeyi planlıyor.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması için 23 Ocak'ta talimat vermişti.

Bakanlık yayımlanan seyahat uyarısında da "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

Gerilimin son günlerde artmasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı, 'acil olmayan' büyükelçilik personellerinin Kiev’den ayrılmasını istedi.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan seyahat uyarısında, "Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi.

İTALYA

İtalya, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etme çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Cumartesi günü Roma'da yaptığı açıklamada, "Tedbir olarak Ukrayna'da bulunan tüm İtalyan vatandaşlarını geri dönmeye davet etmeye karar verdik, ayrıca Ukrayna'ya yapılacak tüm seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulunduk" dedi.

Di Maio, Kiev'deki İtalyan Büyükelçiliği'nin operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

AVUSTRALYA

Avustralya Ukrayna’da duruma göre Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladığını duyurdu. Başbakan Scot Morrison, Rusya-Ukrayna gerilimi artarken Çin'in 'ürpertici bir şekilde sessiz' kalmaması gerektiğini söyledi.

Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin geçici olarak Lviv’e yönlendirildiği belirtildi.

İSRAİL

İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını bir üst seviyeye çıkararak buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi.

Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.

NORVEÇ

Norveç cuma günü Ukrayna'daki tüm vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

Açıklamada "Ukrayna’daki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle tüm seyahatlere karşı tavsiyede bulunuyoruz. Norveç vatandaşlarını Ukrayna’yı terk etmeye çağırıyor" denildi.

İSVEÇ

İsveç de vatandaşlarını Ukrayna'yı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

İsveç'in verilerine göre yaklaşık 200-300 İsveç vatandaşı Ukrayna'da Kiev'deki büyükelçilikte çalışıyor.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda'da Ukrayna’daki vatandaşlarının acilen ülkeyi terk etmesini istedi.