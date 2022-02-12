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ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna zirvesi bir saat sürdü.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Macron ve Putin, Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği ile ilgili konuşmuştu. İki lider, Minsk Anlaşmaları'nın uygulanması konusunda ilerleme yollarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunurken, Macron Putin'e 'samimi diyaloğun gerilimi azaltmadan mümkün olmadığını' ifade etmişti.

NATO ve AB ülkeleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 'kırmızı çizgileri' olduğunu söylerken, Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya girmesini 'savaş sebebi' olarak tanımlıyor. Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylerken, Rusya bunu reddediyor; ancak "Sınırdaki asker yığınağını dağıt" çağrılarını 'içişlerine müdahale' gerekçesiyle kabul etmiyor. Rusya, tank ve topçulardan askeri mühimmat ve hava gücüne kadar tam donanımlı yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına konuşlandırmış durumda.

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