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Haberler Dünya Son dakika: ABD ve Rusya liderleri arasında görüşme başladı

ABD Başkanı Biden ve Rus lider Putin'den kritik görüşme

Ukrayna'nın Batı eksenli politikaları ve Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması sonrası büyüyen Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ediyor. ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin telefonda görüşme gerçekleştirdi. TSİ 19.04'te başlayan görüşme, 20.06'da sona erdi.

12.02.2022 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ABD ve Rusya liderleri arasında görüşme başladı
HABERTURK.COM

ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna zirvesi bir saat sürdü.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Macron ve Putin, Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği ile ilgili konuşmuştu. İki lider, Minsk Anlaşmaları'nın uygulanması konusunda ilerleme yollarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunurken, Macron Putin'e 'samimi diyaloğun gerilimi azaltmadan mümkün olmadığını' ifade etmişti.

NATO ve AB ülkeleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 'kırmızı çizgileri' olduğunu söylerken, Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya girmesini 'savaş sebebi' olarak tanımlıyor. Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylerken, Rusya bunu reddediyor; ancak "Sınırdaki asker yığınağını dağıt" çağrılarını 'içişlerine müdahale' gerekçesiyle kabul etmiyor. Rusya, tank ve topçulardan askeri mühimmat ve hava gücüne kadar tam donanımlı yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına konuşlandırmış durumda.

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