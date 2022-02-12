Putin ve Macron'dan kritik görüşme

HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 1 saat 40 dakika süren telefon görüşmesinde yaşanan kriz ele alındı. Kremlin sözcüsü Peskov görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Elysee Sarayı'ndan ise açıklama geldi. Buna göre Macron ve Putin, Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği ile ilgili görüştü. İki lider, Minsk Anlaşmaları'nın uygulanması konusunda ilerleme yollarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunurken, Macron Putin'e 'samimi diyaloğun gerilimi azaltmadan mümkün olmadığını' ifade etti.

Putin ile Macron bu hafta başında Kremlin'de görüşmüştü. Putin ve Macron'un 5 saatlik görüşmesine açıklamalarının yanı sıra oturdukları 'uzun masa' da damga vurmuştu. Masanın uzunluğu sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Daha sonra yapılan açıklamalarda Kremlin'in Macron'dan koronavirüs testi istediği ancak Macron'un DNA'sını Rus yetkililere vermek istemediği ve bu nedenle uzun masa tercihi yapıldığı belirtilmişti.