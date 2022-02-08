Putin-Macron görüşmesine damga vuran uzun masa!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak için Moskova'da bir araya geldi.

5 saatlik görüşmenin ardından iki liderin açıklamalarının yanı sıra oturdukları 'uzun masa' da damga vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta masanın gözükmemesinin bilerek yapıldığına dair yorumlar yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları masanın uzunluğu karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Öte yandan Putin geçtiğimiz günlerde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de aynı masada poz vermişti.

PUTİN'DEN SERT AÇIKLAMA

Putin görüşme sonrasında Ukrayna'nın NATO'ya girmesi halinde savaş çıkacağını belirterek, "Ukrayna'nın doktrin belgelerinde Rusya 'düşman' olarak tanımlanıyor ve Kırım'ın askeri yollarla geri alınması belirtiliyor. Öyleyse, Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu tasavvur edin. O zaman Rusya ve NATO arasında askeri çatışma meydana gelecek demektir. Biz NATO ile savaşmak mı istiyoruz? Ya da siz Rusya ile mi savaşmak istiyorsunuz? Fransa'nın Rusya ile savaşmasını ister misiniz? Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumunda Avrupa ülkelerinin Rusya ile çatışmaya itilecek."

Macron ise Rusya ve Avrupa’nın güvenlik garantileri konusunda birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Avrupa’da yeni bir güvenlik düzeni inşa etmek ve istikrar için güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya hazır olduğumuz iradesini birlikte göstermeliyiz. Bu, egemen devletler olarak birlikte inşa ettiğimiz temele dayanmalıdır." ifadelerini kullandı