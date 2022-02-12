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Haberler Dünya Gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama! Rusya Ukrayna krizinde son durum ne? - Son Dakika Haberleri

Gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama

ABD'nin dün akşam yaptığı "Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir" açıklamaları sonrası yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.

12.02.2022 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama! Rusya Ukrayna krizinde son durum ne? - Son Dakika Haberleri
Gerilim sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama
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HABERTURK.COM

Cuma akşamı ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Rusya,Ukraynayi her an işgal edebilir" açıklamasında bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Putin'in Ukrayna'yı işgali Olimpiyatlar sırasında başlayabilir" dedi ve "ABD'liler önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde #Ukrayna'dan ayrılmalı" çağrısında bulunmuştu.

Hemen ardından sabaha karşı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Polonya'ya 3.000 asker yollama emri verirken, Putin ile Biden'ın Cumartesi telefonda gerilimi görüşeceği açıklanmıştı.

ZELENSKIY: TÜM BU BİLGİLER SADECE PANİK YARATIR

Yaşanan hareketlilik sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy "Olası savaş hakkında çok fazla şey söyleniyor ve insanlar tarih bile veriyor. Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkemizdeki paniktir ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratır, bize yardımcı olmaz" açıklamasında bulundu ve halkını sakin olmaya çağırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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