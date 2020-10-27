Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs tespit edilen bir kişiyle temas etmesi sonucu kendisini karantina aldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lavrov'un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temas ettiği için kendini izole ettiği, önceden planlanmış ziyaret ve görüşmelerin daha ileri tarihlere erteleneceği aktarıldı.

Açıklamada, Lavrov'un kendisini iyi hissettiği belirtildi.