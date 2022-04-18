Rusya'dan Ukrayna'ya müzakere suçlaması

Kremlin, Ukrayna ile görüşmelerin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyerek, Ukrayna tarafını istikrarlı olmamakla suçladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal devam ederken, Kremlin'den taraflar arasındaki barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı barış görüşmelerinin dengesini bozmakla suçladı.

Peskov, "Maalesef, Ukrayna tarafı anlaştığımız noktalarda istikrarlı davranmıyor. Çoğu zaman tutumunu değiştiriyor, bu müzakere sürecinde arzu edilen bir şey değil." ifadelerini kullandı.