Putin'den ateşkes çağrısına 'Şimdi zamanı değil' yanıtı

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Il Corriere della Sera'daki röportajında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Putin ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasına da değindi.

Draghi, 30 Mart'taki telefon görüşmesine dair "Ona 'Ne zaman Zelenskiy ile görüşeceksin? Düğümü yalnızca ikiniz çözebilirsiniz' dedim. Onun bana cevabı ise 'Şimdi zamanı değil' oldu. Ardından ısrar ederek ateşkese karar vermesini söyledim ve cevabı yine 'Hayır, şimdi zamanı değil' oldu" ifadelerini kullandı.

Draghi, Il Corriere della Sera'ya "Şu an Putin'in hedefi barışı aramak değil. Konuşmadan sonra 'Onunla konuşmanın anlamı yok, sadece zaman kaybı' diyen insanların haklı olduğunu düşünmeye başladım" diye ekledi.

30 Mart'taki görüşmede iki lider Rus gazını Ruble ile ödeme kararını konuşuyordu. Zira İtalya, ülkedeki doğalgazın yüzde 40'ını Rusya'dan alıyordu. İki lider çözüm bulma amacıyla birkaç gün içerisinde tekrar telefon görüşmesi gerçekleştirme kararı aldı ancak Draghi "Fakat sonra Buça'daki korkunç olay gerçekleşti" diyerek görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti. İki liderin bir daha ne zaman görüşeceği henüz bilinmiyor.