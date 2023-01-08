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Haberler Dünya Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: 600 Ukrayna askeri öldürüldü!

Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürüldü

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askeri öldürüldüğünü açıkladı.

Giriş: 08.01.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: 600 Ukrayna askeri öldürüldü!
Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürüldü
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'ya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askeri öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusuna intikam saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kışlasına yönelik ölümcül saldırıya karşılık intikam saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü." denildi.

ZELENSKIY'DEN RUSYA'YA ATEŞKES SUÇLAMASI

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçladı.

RUSYA'NIN GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.

Katolik ve Protestan Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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