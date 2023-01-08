Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kışlasına yönelik ölümcül saldırıya karşılık intikam saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçladı.

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurmuştu.