Rus tankları Belarus'ta görüntülendi!

Son dakika haberine göre Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus’un güneybatısından Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.