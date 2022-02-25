Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesi hakkında açıklama!

Son dakika... Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme talebini not ettik" denildi

Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini "not ettiklerini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Batı'nın yaptırımlarına yanıt veren Kremlin, "Yaptırımlara misilleme yapacağız. Rusya, mütekabiliyet esası ile hareket edecek" açıklamasında bulundu.

Moskova uzun süredir NATO'dan güvenlik garantisi isteklerinin karşılanmasını talep ediyor.