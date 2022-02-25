Habertürk Ukrayna sınır hattında

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Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna saldırı başlatmasının ardından Habertürk yazarı Çetiner Çetin ve Habertürk TV kameramanı Hakan Öztürk, Ukrayna'da kaçmaya çalışan kişilere ilişkin izlenimlerini aktardı.

Çetiner Çetin'in açıklamalar öne çıkanlar;

"İnanılmaz bir trafik var, Aileler çocuklar birlikte çıkış yapmaya çalışıyor. Herkes tedirgin. Eli silah tutan gençlerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor. Erkeklerin çıkışına izin verilmiyor."

Ukrayna'da yaşayan bir Türk vatandaşı, "Dün akşamdan beri Ukrayna vatandaşlarının çıkışını yasakladılar, kadın ve çocuklar çıkabiliyor. Sınır kapılarını bombalamışlar, açık sınırlar sadece NATO ülkelerine olan kapılar Macaristan, Polonya gibi" dedi.

Çetin, "İnsanların kaçış halinde olduğu bir yerdeyiz, 30 yıllık ülkede kimlik bilincinin çok oluştuğunu söylemek mümkün değil. 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terk etmemesi yönünde bir karar alındı." dedi.

Ukrayna'da yaşayan bir başka Türk vatandaşı, "Sistem çökmüş durumda, gümrük çalışmıyor. İnsanlar günlerdir bekliyor, çalışmalar yeni başladı" dedi.

Çetin, "Romanya günlük en fazla 500 araç alabileceğini söylüyordu. Bir süre sonra bu kapılarında kapanma ihtimalinden korkuyorlar. AB ülkelerinin Romanya, Polonya ve Moldovya ile görüşüp süreci hızlandırmalı" ifadelerini kullandı.