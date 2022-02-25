Ukrayna Büyükelçisi: Tek başımıza savaşıyoruz!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rus ordusunun işgal ettiği bazı bölgeler kurtuldu" dedi.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci gününe ilişkin gelişmeleri değerlendiren Bodnar'ın açıklamalarında öne çıkanlar;
"TEK BAŞIMIZA SAVAŞIYORUZ"
Rus ordusunun işgal ettiği bazı bölgeler kurtuldu. Yüzlerce Rus askeri öldürüldü. Kiev tehlike altında. Tek başımıza, yalnız savaşıyoruz. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Biz barış arayışına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan Rusya'nın saldırganlığı durdurması, müzakere masasına dönmesine için baskı yapılmasını sağlamak.
Yakıt, gıda, ilaç gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç var. Mülteci meselesinin gündeme gelebileceği malum. Sivil kayıplarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Putin'in füzeleriyle kadınlar ve çocuklar ölüyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum.
"HÜKÜMET BİNALARININ YANINDA ÇATIŞMA YOK"
Kiev'de çatışma yaşandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bodnar, "Hükümet binalarının yanında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi." dedi
Türkiye'ye iletilen Boğazların kapatılmasına talebine ilişkin "Tamamen normal bir cevap. Türk tarafı cevabımızı değerlendiriyor, değerlendirme süreci zaman alıyor tabii olumlu cevap almayı diliyoruz. Türkiye'deki tüm makamların Ukrayna'da neler olduğunu anladığını düşünüyorum." dedi.
Ukrayna NATO üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bodnar, "Ukrayna'nın şu an askeri destek alması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
Öte yandan uluslararası ajanslarda yer alan haberlerde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının 2. gününde Kiev'in dış kesiminde Rus ve Ukrayna askerlerinin çatıştığı, Kiev'de kamu binalarının bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğu öne sürülmüştü.
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