Restoranda kâbus! Tehdit ettiği kadını başından vurdu

Korkunç olay ilçedeki bir restoranda 12 Aralık günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restoranın içinde bulunan Tolga Ergen (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı.
ZANLININ ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
İHA'nın haberine göre, Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 'extacy' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
"TABANCAYI KORKUTMAK AMAÇLI SIKTIM"
Öte yandan şüpheli Tolga Ergen ve müşteki Demet S.’nin ifadeleri ortaya çıktı. Demet S. polis eşliğinde alınan ifadesinde, “Erkek arkadaşım ile aramız kıskançlık sebebiyle bozuktu. Yaklaşık 1 haftadır kendisiyle konuşmuyordum. Olay günü öğle saatlerinde beni aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Bir mekanda buluştuk, beraber alkol aldık, yemek yedik. Masada sürekli ‘sana hiçbir zaman zarar vermeyeceğim’ şeklinde konuşuyordu. Üzerindeki silahı hiç fark etmedim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum. Geçmişte de kendisi hakkında birkaç kez şikayetim olmuştum. Yaşanan olaydan dolayı kendisinden şikayetçiyim” dedi.
Şüpheli Tolga Ergen, pazar günü Kadıköy’de bir mekanda birlikte yemek yediklerini ve alkol aldıklarını anlatarak, “Yemek esnasında bana rencide edici cümleler kullandı. Ben de sinirlendim. Bana karşı fevri konuşmalarından sonra bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum” dedi.
“Ben silahın ateş almayacağını düşünerek, müştekiye sinirlendiğim için korkutmak amacıyla silahı doğrulttum” diyen şüpheli, “Bir anda silah ateş aldı. O korku nedeniyle olay yerini terk ettim. O sırada polisler yakaladılar. Silah bana aittir. Ancak ben silahı müştekiye hediye etmiştim. Aynı evde kaldığımız için ben üzerime aldım. Silah el yapımı bir silahtır. Yaptığımdan çok pişmanım” dedi.
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